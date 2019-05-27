В Перми прошла масштабная выставка собак, разыскивающих хозяев. Название характерное - "Пойдем домой".

О большой собаке Юрий мечтал всегда. Это первая прогулка бок о бок его и Алисы. Пока что по площадке. Надо познакомиться поближе, чтоб принять важное решение. На вопрос, почему хотите собаку именно из приюта- ответ оказался простым.

Юрий Голев: «Потому что они добрые, и хотелось бы собаку не в квартиру, а в частном доме. Они же друзья. Друзья людей. Издавна повелось, что собака друг человека- а если большая собака- большой друг».

50 мокрых носов, столько же виляющих хвостов и целых 200 мохнатых лап. "Пойдем домой" - так называется самая масштабная в истории Перми выставка не обычных собак., ни тех, что с богатой родословной и родившихся в теплом доме. Здесь у каждого четырехлапого своя не простая судьба.

Здесь безопасно. Каждый пес со своим куратором. Все собаки прошли социализацию и готовы к переезду. У них есть необходимые прививки и паспорта. И реальный шанс.

Лариса Лосева сотрудник приюта для животных «Доброе сердце»: «В приют для многих психологически тяжело поехать. Существуют стереотипы, что приют это страшно, это какая-то эмоциональная нагрузка, переживания. Некоторые люди не хотят ехать в приют. А здесь все на позитиве. Здесь выставка. Собачки чистые, здоровые, виляющие хвостами. И готовые питомцы уже домашние. Бери - люби.»

Консультацию можно получить у опытного кинолога. Адаптация в новом доме пройдет не сложно, если учитывать элементарные нюансы.

Ксения Бабушкина, кинолог: «Социализация собаки начинается с тихого уютного места. Собака приходит в новый дом, у нее смена обстановки, чем благоприятнее вы примете собаку - тем больше будет доверия и начнут складываться долгие и комфортные отношения».

Таких счастливых примеров немало. Под открытым небом разместилась целая галерея фотографий, на которых видно, сколько питомцев и сколько хозяев нашли друг друга. Эмоции говорят сами за себя.

Благодаря выставке свой новый дом нашли 9 «хвостиков». Организаторы надеются, что цифра эта не окончательная. И кто-то после первого знакомства и раздумий приедет за своим новым членом семьи прямо в приют.