Студенты аграрно-технологического университета сняли яркий ролик к старту приемной кампании

Студенты пермского аграрно-технологического университета имени академика Д.Н. Прянишникова сняли клип, посвященный старту приемной кампании. В течение месяца ребята репетировали - и в итоге настолько отточили мастерство рисунка мелом на асфальте, что на создание цветного герба университета у них ушло меньше 10 минут. Яркости ролику добавил синхронный танец и всплеск красок холи.

Прием документов на очную форму обучения начнется 20 июня. В аграрно-технологическом университете 7 факультетов - помимо профессий агронома, ветеринара и зоотехника, здесь можно получить инженерное или даже экономическое образование, параллельно вместе со студенческим активом реализовывать себя в спорте или творчестве.