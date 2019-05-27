У пермяков могут забрать «Ласточку»

Уличные художники ночью разрисовали "Ласточку". Пермская пригородная компания призывает граффитистов одуматься и больше так не делать. Электропоезд "Ласточка" сообщением Пермь-Кунгур был разрисован в ночь на 25 мая. В Пермской пригородной компании сообщили, что поезд уже отмыли. Скоро он снова будет перевозить пассажиров. Есть одно "но":