В Перми инспекторы ГИБДД задержали мотоциклиста. Он трижды проехал на красный свет,выезжал на встречную полосу и два раза протаранил патрульный автомобиль. Сперва водитель мотоцикла не остановился по требованию сотрудника ГИБДД, после чего полицейские погнались за ним на автомобиле.