Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← ЕГЭ: выпускники сдают литературу и географию

Инспекторы ГИБДД задержали мотоциклиста

смотреть видео

задержание

В Перми инспекторы ГИБДД задержали мотоциклиста. Он трижды проехал на красный свет,выезжал на встречную полосу и два раза протаранил патрульный автомобиль. Сперва водитель мотоцикла не остановился по требованию сотрудника ГИБДД, после чего полицейские погнались за ним на автомобиле. 

цитата

Метки: в Перми, Аварии, Происшествия

Опубликовано: 27.05.2019 в 13:04 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

ЕГЭ: выпускники сдают литературу и географию

В Перми презентовали новую технологию по добыче нефти

На Большой книжной ярмарке презентовали книгу к 25-летию Заксобрания

Гость студии: Анатолий Мочалкин, военный комиссар Пермского края

Эксклюзивный трайк от пермского мастера

Вынесен приговор по одной из самых громких аварий в Прикамье

В России стартовала пора ЕГЭ

Ремонт на ул. Луначарского завершат к 12 июня

Вести Пермь. События недели 26.05.2019

Из-за взрыва на газопроводе в лесу образовалась гигантская воронка


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← ЕГЭ: выпускники сдают литературу и географию

Обратите внимание

в Перми

Инспекторы ГИБДД задержали мотоциклиста

Байкер трижды проехал на красный свет, выезжал на встречную полосу и два раза протаранил патрульный автомобиль.
27.05.2019 в 13:04

Метки: в Перми, Аварии, Происшествия

ЕГЭ: выпускники сдают литературу и географию

Сегодня — первый день Единого госэкзамена.
27.05.2019 в 12:45

Метки: в Перми, В России, Образование

В Перми презентовали новую технологию по добыче нефти

Ставка на инновации - один из приоритетов в работе пермских нефтяников.
27.05.2019 в 12:25

Метки: в Перми, в Пермском крае, Экономика

В День города в Перми выступит Владимир Пресняков

Сумма контракта составила 1,6 млн рублей
27.05.2019 в 12:10

Метки: в Перми, Общество, Анонс

Гость студии: Анатолий Мочалкин, военный комиссар Пермского края

О ходе весенней призывной кампании
27.05.2019 в 11:36

Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество

В России

ЕГЭ: выпускники сдают литературу и географию

Сегодня — первый день Единого госэкзамена.
27.05.2019 в 12:45

Метки: в Перми, В России, Образование

«Ну-ка, все вместе!»: не пропустите финал

Весь сезон этот уникальный вокальный телепроект держал в напряжении миллионы!
24.05.2019 в 17:20

Метки: В России, Общество

В Перми замечен президентский теплоход

Утром у главного причала Перми замечено особенное судно - борт №1, президентский теплоход Россия.
24.05.2019 в 16:55

Метки: в Перми, В России, Власть

Приволжский федеральный округ налаживает сотрудничество с Китаем

В Чебоксарах пермская делегация приняла участие в третьем заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству.
24.05.2019 в 11:20

Метки: В России, в Пермском крае

Сельские территории смогут объединиться в муниципальные округа

Появление новых муниципальных округов предусматривает федеральный закон, который вступил в силу с 1 мая.
24.05.2019 в 09:13

Метки: в Пермском крае, В России, Экономика

Лента новостей RSS каналы

Инспекторы ГИБДД задержали мотоциклистаИнспекторы ГИБДД задержали мотоциклиста

ЕГЭ: выпускники сдают литературу и географиюЕГЭ: выпускники сдают литературу и географию

В Перми презентовали новую технологию по добыче нефтиВ Перми презентовали новую технологию по добыче нефти

В День города в Перми выступит Владимир ПресняковВ День города в Перми выступит Владимир Пресняков

На Большой книжной ярмарке презентовали книгу к 25-летию ЗаксобранияНа Большой книжной ярмарке презентовали книгу к 25-летию Заксобрания

Гость студии: Анатолий Мочалкин, военный комиссар Пермского краяГость студии: Анатолий Мочалкин, военный комиссар Пермского края

Эксклюзивный трайк от пермского мастераЭксклюзивный трайк от пермского мастера

Вынесен приговор по одной из самых громких аварий в ПрикамьеВынесен приговор по одной из самых громких аварий в Прикамье

В России стартовала пора ЕГЭВ России стартовала пора ЕГЭ

Спасшийся при пожаре в конном клубе пёс Бим идет на поправкуСпасшийся при пожаре в конном клубе пёс Бим идет на поправку

Ремонт на ул. Луначарского завершат к 12 июняРемонт на ул. Луначарского завершат к 12 июня

Пермяк до смерти избил собственную матьПермяк до смерти избил собственную мать

Вести Пермь. События недели 26.05.2019Вести Пермь. События недели 26.05.2019

Из-за взрыва на газопроводе в лесу образовалась гигантская воронкаИз-за взрыва на газопроводе в лесу образовалась гигантская воронка

Чтобы второй хлеб уродилсяЧтобы второй хлеб уродился

Как защитить детей от падения из окна?Как защитить детей от падения из окна?

За газЗа газ

Сегодня в Перми запустили «цифровых» воздушных змеевСегодня в Перми запустили «цифровых» воздушных змеев

«Вести Пермь» - вечерний выпуск 24.05.19«Вести Пермь» - вечерний выпуск 24.05.19

В Перми открылся третий трудовой семестр студенческих отрядовВ Перми открылся третий трудовой семестр студенческих отрядов

У ДК Гагарина открылась сельскохозяйственная ярмаркаУ ДК Гагарина открылась сельскохозяйственная ярмарка

Подробности пожара на газопроводеПодробности пожара на газопроводе

«Ну-ка, все вместе!»: не пропустите финал«Ну-ка, все вместе!»: не пропустите финал

В Перми замечен президентский теплоходВ Перми замечен президентский теплоход

«Ночь музеев» в этом году побила все рекорды«Ночь музеев» в этом году побила все рекорды

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную