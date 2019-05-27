Инспекторы ГИБДД задержали мотоциклиста
В Перми инспекторы ГИБДД задержали мотоциклиста. Он трижды проехал на красный свет,выезжал на встречную полосу и два раза протаранил патрульный автомобиль. Сперва водитель мотоцикла не остановился по требованию сотрудника ГИБДД, после чего полицейские погнались за ним на автомобиле.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
ЕГЭ: выпускники сдают литературу и географию
В Перми презентовали новую технологию по добыче нефти
На Большой книжной ярмарке презентовали книгу к 25-летию Заксобрания
Гость студии: Анатолий Мочалкин, военный комиссар Пермского края
Эксклюзивный трайк от пермского мастера
Вынесен приговор по одной из самых громких аварий в Прикамье
В России стартовала пора ЕГЭ
Ремонт на ул. Луначарского завершат к 12 июня
Вести Пермь. События недели 26.05.2019
Из-за взрыва на газопроводе в лесу образовалась гигантская воронка
Добавить комментарий: