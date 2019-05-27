ЕГЭ: выпускники сдают литературу и географию
Сегодня - первый день Единого госэкзамена. 27 мая ЕГЭ по географии и литературе сдают выпускники 11-х классов. 29 мая математику- базовую или профильную на выбор. 31 мая - история и химия, 3 июня - русский. Завершится основной этап госэкзаменов 13 июня. Сдача основного государственного экзамена для девятиклассников стартовала 24 мая. ОГЭ в этом году сдают 28 тысяч учеников в Пермском крае, ЕГЭ- 13 тысяч выпускников этого года и прошлых лет.
За началом испытаний в Перми наблюдал корреспондент Антон Нагибин.
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