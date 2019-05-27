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В Перми презентовали новую технологию по добыче нефти
В Перми презентовали новую технологию по добыче нефти. Сделал это профессор, который специально прибыл из США.
Юлия - химик, закончила политех, и сейчас трудится над диссертацией, темой которой стало применение полимеров для оптимизации работы нефтяных скважин.
Юлия Кетова, ведущий инженер-химик ООО «НефтеПром Сервис»: "Как результат будем получать больше нефти и меньше воды".
Работая над диссертацией, Юлия узнала, что подобные разработки ведёт учёный из Миссурийского университета Баоджан Бай, и они уже применяются на практике. Юлия связалась с коллегой, и итогом общения стал визит профессора в Пермь, а также презентация для пермских нефтяников.
Баоджан Бай, профессор Миссурийского университета: "Я надеюсь и хочу, чтобы данная технология была распространена по всему миру и применялась в нефтедобывающих компаниях".
Проникая глубоко в землю, разработанный профессором состав помогает перенаправлять потоки воды, что в свою очередь уменьшает обводнённость добываемой нефти и повышает коэффициент её извлечения.
Это пример международного сотрудничества. Точно так же, как российские разработки интересуют зарубежных специалистов, у нас готовы брать на вооружение инновационный опыт коллег.
Это первая ознакомительная встреча. Пермские лукойловцы рассказали, что, конечно, и сейчас есть технологии, которые позволяют сделать нефтедобычу всё более эффективной, с наименьшими потерями, но если есть возможность ещё продвинуться вперёд, почему бы ей не воспользоваться.
Сергей Черепанов, заместитель генерального директор по геологии и разработке - главный геолог ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:
"Если есть какие-то технологии, которые позволяют увеличивать коэффициент извлечения нефти, мы, конечно же, их принимаем на рассмотрение, изучение проводим через опытно-промышленные работы и затем применяем в практической деятельности".
Так и сейчас - если предложенная технология будет одобрена в «ЛУКОЙЛ-Перми», её непосредственным внедрением займётся предприятие «НефтеПром Сервис», где и работает Юлия Кетова.
Сергей Шилов, генеральный директор ООО «НефтеПром Сервис»: "Не применяя новые технологии, мы, наверно, и не извлечём из пласта дополнительной нефти. Именно применяя новые технологии можно куда-то двигаться".
А ставка на инновации - один из приоритетов в работе пермских нефтяников, так что сейчас есть тема для обсуждения и принятия решений. А Юлия намерена закончить диссертацию через два года и вполне вероятно внести и свой вклад в развитие нефтедобычи всего Прикамья.
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