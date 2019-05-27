На Большой книжной ярмарке презентовали книгу к 25-летию Заксобрания

В Перми в рамках Большой книжной ярмарки презентовали книгу, посвященную 25-летию Законодательного собрания Прикамья: «История. Решения. Парламент. Четверть века». Юбилейное издание охватывает период, начиная с 1994 года и до наших дней. Как отметил спикер Валерий Сухих: «Эта книга не о депутатах прикамского парламента, а об истории и духе непростого времени. Поэтому можно смело сказать, что новая книга может претендовать на статус учебного пособия».

Сергей Клепцин, председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Пермского края: "Как в мозаике, как в капле воды, отражается вся история, в том числе и Российской федерации и Пермского края. Потому что решения, принимаемые Законодательным собранием, что Пермской области, что Пермского края, конечно, они всегда отражали ту историю, которая существовала в то время. И, так или иначе, эти решения помогали двигаться вперед".

Книга состоит из 25 глав, каждая из которых описывает один год работы Законодательного собрания. Каждому созыву посвящен отдельный раздел. Многие архивные материалы, комментарии и интервью политиков публикуются впервые. Большая часть фотоматериалов вообще уникальна. В издании 384 снимка. Тираж - 1000 экземпляров.

Геннадий Тушнолобов, депутат Законодательного собрания Пермской области (1994-1997 гг., 2001-2006 гг.) депутат Законодательного собрания Пермского края (2006-2011 гг.): "Смотря на эти фотографии, конечно, вспоминаешь те годы, когда было становление парламента, когда непросто было работать в 90-е годы. А самое главное, вспоминая тех людей с такой благодарностью, потому что большая часть - это все-таки неординарные люди, которые несли, пусть и громко сказано, но славу Пермскому краю".