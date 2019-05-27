Гость студии: Анатолий Мочалкин, военный комиссар Пермского края
Гость студии - Анатолий Мочалкин, военный комиссар Пермского края, о ходе весенней призывной кампании
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Гость студии - Анатолий Мочалкин, военный комиссар Пермского края, о ходе весенней призывной кампании
|27.05.2019 в 11:36
|27.05.2019 в 11:35
|27.05.2019 в 11:15
|27.05.2019 в 10:50
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|24.05.2019 в 17:20
|24.05.2019 в 16:55
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|23.05.2019 в 08:35
Гость студии: Анатолий Мочалкин, военный комиссар Пермского края
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Эксклюзивный трайк от пермского мастера
Вынесен приговор по одной из самых громких аварий в Прикамье
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Ремонт на ул. Луначарского завершат к 12 июня
Вести Пермь. События недели 26.05.2019
Из-за взрыва на газопроводе в лесу образовалась гигантская воронка
«Вести Пермь» - вечерний выпуск 24.05.19
В Перми открылся третий трудовой семестр студенческих отрядов
У ДК Гагарина открылась сельскохозяйственная ярмарка
Подробности пожара на газопроводе
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