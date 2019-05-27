Эксклюзивный трайк от пермского мастера

Уникальный трайк, а точнее - трехколесный мотоцикл в ретро-американском стиле отправился к своему заказчику. Эксклюзивные машины делает пермский мастер. Это уже его 11 произведение искусства.

Мотор БМВ - это все что осталось от мотоцикла-донора. Все остальное в этой машине плод фантазии Юрия Гапликова больше известного в байкерской среде, как Бармалей. Почти год ушел на то, чтобы сделать трайк в ретро-американском стиле. Здесь же все элементы стим-панка: множество уникальных бронзовых, латунных, медных деталей. Багаж размещается в оригинальных кожаных чемоданах.

Юрий Гапликов, кастомайзер: "Чемоданы мы обтянули карпетом, здесь все усилено, верхняя крышка, нижняя, здесь пластина металлическая, которая поддерживает весь каркас. Здесь два шлема влазит спокойно, документы, ключи. Все функционально, все работает".

«Тествер» - 11-й по счету трайк, сделанный пермским кастомайзером. Остальные уже разъехались по всему миру. И среди них нет ни одного похожего, каждый создается по индивидуальному заказу, «под клиента».

Юрий Гапликов, кастомайзер: "Я обычно много-много задаю вопросов, иногда нелепых, но во всяком случае я вытаскиваю информацию из человека, что конкретно ему нужно, что нравится, предпочтения какие, а уже потом у себя в голове складываю этот пазл".

Мощный двигатель, пневматическая подвеска, которую можно настраивать в зависимости от нагрузки и состояния дороги - все это только добавляет уверенности за рулем.

На дороге трайк чувствует себя прекрасно. По управляемости и устойчивости - как трехколесный велосипед. Проблемы возникают при парковке в гараже. С весом в 700 килограммов - помощь пассажира точно не помешает.

Мотоциклисты вообще люди творческие. Даже серийные байки стараются сделать индивидуальными. Ольга, к примеру, часть деталей для своего Сузуки выковала в собственной кузнице. И это не просто декоративные элементы.

Ольга Стенно, кузнец: "Хочется индивидуальности и хочется творчества, но что касается мотоциклов, все это творчество должно быть очень технологично. Это детали, которые требуют технического подхода прежде, чем подхода творческого".

Новый трайк уже отправился к заказчику. С оформлением в ГИБДД проблем не возникнет, экспертиза выдала положительное заключение. И цена в 3,5 миллиона рублей уже кажется вполне оправданной.