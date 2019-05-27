В России стартовала пора ЕГЭ

Девятиклассники Прикамья сдали первый Обязательный государственный экзамен по иностранному языку. Прошли последние приготовления к ЕГЭ. Выпускники школ по всей стране в понедельник сдают первый ЕГЭ. Систему наблюдения усовершенствовали еще больше. Как будут обеспечивать безопасность проверки знаний?

9-классники отчитались о полученных знаниях по иностранным языкам, самым популярным по-прежнему остается английский. В 5-й гимназии его выбрали все - 96 человек, на втором месте - немецкий, французский - на третьем.

В отличие от ЕГЭ КИМы для ОГЭ не печатают в аудиториях - пакет вскрыли ровно в 10.00 утра вместе с началом экзамена. Неизменным остается видеонаблюдение. Камер в аудитории две. Одна направлена на учеников, вторая на учительский стол.

Всего в Пермском крае таких программно-аппаратных комплексов 1065. Специалисты «Ростелеком» совместно с Министерством образования проверили их работу.

- Все провода сходятся в штаб, и на головном компьютере через программу это все выводится.

В этом году единый госэкзамен сдают почти 13 тысяч человек. Первые испытания у выпускников стартуют уже в понедельник. Под бдительным надзором школьники будут решать задания по географии и литературе. 29 мая сдают математику, и здесь есть нововведения.

Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Ребята не могут выбирать математику и профильную, и базовую - как это было раньше - где лучше сдам, там и засчитают. Нужно сразу определиться".