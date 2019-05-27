Ремонт на ул. Луначарского завершат к 12 июня

На улице Луначарского в Перми укладывают новый асфальт . На участке от Попова до Куйбышева возобновили движение. Всю улицу должны отремонтировать до 12 июня. Комсомольский проспект, вопреки первоначальным планам, в эти выходные не перегораживали.