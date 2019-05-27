Вести Пермь. События недели 26.05.2019
В программе "Вести-Пермь. События недели" - все то, чем нам запомнятся минувшие 7 дней. Ведущий Константин Шилов. Выпуск от 26 мая 2019 года.
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В программе "Вести-Пермь. События недели" - все то, чем нам запомнятся минувшие 7 дней. Ведущий Константин Шилов. Выпуск от 26 мая 2019 года.
|27.05.2019 в 09:58
|25.05.2019 в 15:03
|24.05.2019 в 18:15
|24.05.2019 в 18:05
|24.05.2019 в 17:43
|24.05.2019 в 17:20
|24.05.2019 в 16:55
|24.05.2019 в 11:20
|24.05.2019 в 09:13
|23.05.2019 в 08:35
Вести Пермь. События недели 26.05.2019
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«Вести Пермь» - вечерний выпуск 24.05.19
В Перми открылся третий трудовой семестр студенческих отрядов
У ДК Гагарина открылась сельскохозяйственная ярмарка
Подробности пожара на газопроводе
«Ну-ка, все вместе!»: не пропустите финал
В Перми замечен президентский теплоход
«Ночь музеев» в этом году побила все рекорды
На заседании правительства говорили о прозрачности госзакупок
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