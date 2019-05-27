Из-за взрыва на газопроводе в лесу образовалась гигантская воронка

Мощный взрыв в пятницу прогремел на магистральном газопроводе недалеко от Лысьвы и Чусового. Хлопок был такой силы, что его слышали за несколько десятков километров. Стометровый столб огня, который полыхал больше часа, напугал жителей всех окрестных деревень. В лесу образовалась гигантская воронка.

Мощнейший взрыв на магистральном газопроводе зафиксировала всепогодная камера.

Зарево было видно за несколько десятков километров. Деревня Паинцы оказалась ближе всех к эпицентру ЧП. Марина Кольцова проснулась от хлопка около пяти утра. И сразу выбежала на улицу. То, что она увидела, записала на телефон. Больше часа - это подтверждает и запись с видеокамеры - был слышен сильный гул, летели продукты горения.

Марина Кольцова, очевидец: "Грохнуло так сильно, что я подскочила на диване. К окну – смотрю что-то горит. Думаю, самолет что ли упал. Поняла, что это газ".

Позже стало известно, что на 1600 километре магистрального газопровода "Северные районы Тюменской области - Урал" ночью произошел разрыв трубы диаметром 1400 мм с последующим возгоранием. На месте взрыва образовалась воронка 20 на 30 м.

Tass.ru: «По магистральному газопроводу СРТО - Урал ведется поставка газа из северных районов Тюменской области в регионы Урала и Поволжья. Газопровод запущен в 1990 году, его протяженность составляет порядка 870 км».

Оператором поврежденного газопровода является «Газпром трансгаз Чайковский». После ликвидации горения газ был переведен на другую нитку, прерывания транспортировки удалось избежать.

Эпицентр находится в 7 км от того места, где заканчивается дорога. Известно, что участок газопровода расположен в местности со сложным рельефом, что затрудняет подъезд техники. Прямых дорог, даже грунтовых нет, необходима тяжелая техника. Поэтому восстановительные работы займут до двух дней.

Ремонтной группе предстоит демонтировать 40 метров поврежденного участка газопровода и переложить трубу. По данным Министерства территориальной безопасности региона, возгорание возникло из-за разгерметизации, а вот кто или что стало причиной последнего, не уточняется. К счастью, пострадавших в происшествии нет.