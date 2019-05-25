«Вести Пермь» - вечерний выпуск 24.05.19. Главные информационные итоги. Основные темы:

- Взрыв магистрального газопровода. О чем рассказали очевидцы?

- Скандальная авария. В Прикамье вынесен приговор сотруднику спецслужбы, которого обвинили в гибели беременной девушки.

- Готовность к ЕГЭ. Как усовершенствовали систему наблюдения на экзаменах?

- Мотоцикл– как произведение искусства. Пермяк создает уникальные транспортные средства.