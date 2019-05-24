В Перми открылся третий трудовой семестр студенческих отрядов

Возле монумента Героям фронта и тыла в Перми проходит торжественная линейка в честь открытия третьего трудового семестра студенческих отрядов. Чуть раньше состоялось шествие по улице Ленина. За всем происходящим наблюдала корреспондент Мария Белостоцкая.