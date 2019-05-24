У ДК Гагарина открылась сельскохозяйственная ярмарка

В Индустриальной районе Перми, возле ДК Гагарина сегодня открылась сельскохозяйственная ярмарка. Она будет работать два дня. Свои товары здесь представляют фермеры. Помимо молочных и мясных продуктов, есть все, что нужно для посадок в огороде.