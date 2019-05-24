Подробности пожара на газопроводе
Мощный взрыв произошел на магистральном газопроводе, недалеко от Лысьвы и Чусового. Как говорят, грохот прозвучал такой, что его слышали жители за несколько десятков километров. Также во всей округе наблюдалось сильное зарево. К счастью, никто не пострадал. Но открытый огонь тушили не меньше часа. На месте ЧП находится корреспондент "Вестей" Антон Нагибин.
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