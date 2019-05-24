«Ну-ка, все вместе!»: не пропустите финал

В субботу в 9 вечера на телеканале "Россия" грандиозный финал супершоу «Ну-ка, все вместе!». Весь сезон этот уникальный вокальный телепроект держал в напряжении миллионы! Самое большое жюри – 100 человек - на сцене ! Декорации высотой с трёхэтажный дом! Яркие участники, знаменитые хиты и всевозможные музыкальные жанры от поп-музыки и рэпа до оперной классики и шансона. И вот, наконец, 17 потрясающих вокалистов, – лучшие из лучших, – будут бороться за звание победителя и главный приз проекта – один миллион рублей! На чьей стороне окажутся симпатии поющей сотни? Не пропустите! В субботу в 21-00. На телеканале "Россия".