«Ну-ка, все вместе!»: не пропустите финал
В субботу в 9 вечера на телеканале "Россия" грандиозный финал супершоу «Ну-ка, все вместе!». Весь сезон этот уникальный вокальный телепроект держал в напряжении миллионы! Самое большое жюри – 100 человек - на сцене ! Декорации высотой с трёхэтажный дом! Яркие участники, знаменитые хиты и всевозможные музыкальные жанры от поп-музыки и рэпа до оперной классики и шансона. И вот, наконец, 17 потрясающих вокалистов, – лучшие из лучших, – будут бороться за звание победителя и главный приз проекта – один миллион рублей! На чьей стороне окажутся симпатии поющей сотни? Не пропустите! В субботу в 21-00. На телеканале "Россия".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми замечен президентский теплоход
«Ночь музеев» в этом году побила все рекорды
На заседании правительства говорили о прозрачности госзакупок
Заново набирать первоклашек в гимназию №4 не будут
Возгорание на газопроводе устранено
Прикамские умельцы переделали «Ладу» в кабриолет
Пермяки выбирают выгодные программы для покупки автомобиля
В Пермском аэропорту возобновились концерты в зале ожидания
Глава Перми встретился с жителями Свердловского района
Приволжский федеральный округ налаживает сотрудничество с Китаем
Добавить комментарий: