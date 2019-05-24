В Перми замечен президентский теплоход
Утром у главного причала Перми было замечено особенное судно. Это борт №1, то есть президентский теплоход "Россия". Построили его еще в советские времена для Брежнева. Правда, генсек не очень любил на нем путешествовать. Так что теплоход долгое время участвовал в съемках самых разных фильмов. С началом нулевых годов его отреставрировали, и с тех пор на нем неоднократно ходил по морям и рекам Владимир Путин и Дмитрий Медведев, проводились и встречи на самом высоком уровне.
Однако, спешим сообщить, что "Россия" не привезла к нам никого из Кремля. Она пришла в Прикамье в рамках технического рейса. Неофициально сообщается, что на верфях пермского судозавода судно получит некую техническую дооснастку. Остается только порадоваться за предприятие в связи с получением такого престижного заказа.
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