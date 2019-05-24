«Ночь музеев» в этом году побила все рекорды
В Прикамье озвучили рекордные цифры акции "Ночь музеев". Подсчитано, что в Пермском крае в этом году различные мероприятия акции посетили 43 280 человек. Это в два раза больше, чем год назад. Впрочем, и участников, тех кто организовывал показы для зрителей, на этот раз тоже в два раза больше - 77. Это не значит, что многие музеи в прошлом году отказались от участия, и не свидетельствует о том, что за год открылось много новых учреждений. Просто использованы новые методы и подходы - акция вышла за рамки стен музея.
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