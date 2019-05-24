На заседании правительства говорили о прозрачности госзакупок

На заседании правительства Пермского края говорили о типизации правил и прозрачности госзакупок. В этой связи наиболее интересной будет тема так называемых «малых объемов». Это недорогие контракты, которые государственным учреждениям разрешено заключать без проведения конкурсов. В прошлом году краевые власти решили, что стоит сделать эти процедуры более контролируемыми и такие закупки перевели в электронную форму. Теперь они проводятся через электронный магазин - Портал поставщиков. Там же, кстати, свои малые контракты заключает Москва. О ходе эксперимента коллегам рассказал губернатор Прикамья.