Заново набирать первоклашек в гимназию №4 не будут

В пермской Гимназии №4, которая всего за сутки прославилась на всю страну из-за скандальной истории о введении гендерных различий при приеме детей в первый класс, закончилась ведомственная проверка, которая теперь уже документально подтвердила, что все классы уже набраны и сделано это в соответствии с распоряжением директора о проведении тестирования. Для мальчиков проходной балл установлен ниже, чем для девочек. Мол, последние быстрее развиваются. Такая градация оскорбила многих. В администрации Перми вину за произошедшее возложили на директора. Распоряжение отменили, но раз уж классы уже сформированы, заново проводить набор первоклашек не будут.