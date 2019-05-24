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Заново набирать первоклашек в гимназию №4 не будут
В пермской Гимназии №4, которая всего за сутки прославилась на всю страну из-за скандальной истории о введении гендерных различий при приеме детей в первый класс, закончилась ведомственная проверка, которая теперь уже документально подтвердила, что все классы уже набраны и сделано это в соответствии с распоряжением директора о проведении тестирования. Для мальчиков проходной балл установлен ниже, чем для девочек. Мол, последние быстрее развиваются. Такая градация оскорбила многих. В администрации Перми вину за произошедшее возложили на директора. Распоряжение отменили, но раз уж классы уже сформированы, заново проводить набор первоклашек не будут.
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