Возгорание на газопроводе устранено

В Лысьвенском районе в результате разгерметизации магистрального газопровода произошло воспламенение с последующим большим пожаром. Зарево озарило округу в начале 5 утра. Жители Лысьвы и Чусового, окрестных деревень почувствовали сильный толчок, зазвенела посуда, и зашатались шкафы и стены. Затем последовал сильный и продолжительный гул. Ближе всех к эпицентру ЧП оказалась деревня Паинцы. От нее до пожара всего 7 километров. Огонь воспламенил и лес. Пока в МЧС не готовы дать официальный комментарий. Пресс-релиз распространило краевое министерство территориальной безопасности.

На место выехала съемочная группа "Вестей". Недеемся получить первые кадры с места ЧП к следующему выпуску в 17.00.