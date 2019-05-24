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← Прикамские умельцы переделали «Ладу» в кабриолет

Заново набирать первоклашек в гимназию №4 не будут →

Возгорание на газопроводе устранено

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пожар

В Лысьвенском районе в результате разгерметизации магистрального газопровода произошло воспламенение с последующим большим пожаром. Зарево озарило округу в начале 5 утра. Жители Лысьвы и Чусового, окрестных деревень почувствовали сильный толчок, зазвенела посуда, и зашатались шкафы и стены. Затем последовал сильный и продолжительный гул. Ближе всех к эпицентру ЧП оказалась деревня Паинцы. От нее до пожара всего 7 километров. Огонь воспламенил и лес. Пока в МЧС не готовы дать официальный комментарий. Пресс-релиз распространило краевое министерство территориальной безопасности.

комментарий

На место выехала съемочная группа "Вестей". Недеемся получить первые кадры с места ЧП к следующему выпуску в 17.00.

пожар

 

Метки: Происшествия, в Пермском крае

Опубликовано: 24.05.2019 в 15:06 в рубрике - Вести Пермь

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← Прикамские умельцы переделали «Ладу» в кабриолет

Заново набирать первоклашек в гимназию №4 не будут →

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