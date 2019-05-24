Прикамские умельцы переделали «Ладу» в кабриолет
Интересное видео опубликовали в социальных сетях. Дело происходит в деревне Крохово. Водитель едет за рулем "Лады", переделанной в кабриолет. Причем, судя по всему, машина еще и выполняет функции грузового автомобиля.
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