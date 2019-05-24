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Пермяки выбирают выгодные программы для покупки автомобиля

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В Перми представили выгодные программы для покупки автомобиля. Помимо обмена старой машины на новую, сейчас еще начал действовать льготный кредит под весьма низкую ставку.

Василий и Елена собираются в отпуск, в этот раз решили путешествовать на автомобиле. Среди всего многообразия предпочли "Ниссан".

Василий Басалгин: "Сюда я обратился по совету друзей, друзья у меня приобрели здесь автомобиль, и посоветовали мне - меня такой автомобиль вполне устраивает, очень выгодные условия кредита".

Выбор хороший, говорят специалисты дилерского центра «Ниссан Лаки Моторс» в Камской долине. В данном случае речь идёт о "Ниссане Террано", обновлённом, специально адаптированном для России.

- С выдающимся дорожным просветом, феноменальной надёжностью.

Полный привод, просторный салон с пятью полноценными посадочными местами. Что касается возможностей, они разные -  например, функция «свободные руки», не надо останавливаться, чтобы поговорить по телефону.

Ещё одна немаловажная деталь, особенно когда речь идёт о предстоящем дальнем путешествии - большой вместительный багажник, формируя список необходимых в путешествии вещей, можно ни в чём себе не отказывать.

От слов к делу - консультациями всё не ограничивается, и после того, как Василий узнал всё, что касается технических характеристик, он решил протестировать "Террано", сев за руль - лучшая возможность оценить машину, считает автомобилист.

- После моего старого автомобиля это просто сказка.

Что касается старого автомобиля, Василий воспользовался схемой трейд-ин, удобней, говорит он, чем искать покупателя для видавшей виды иномарки.

В итоге всё заняло не более полутора часов - консультации, оценка старого автомобиля, оформление документов - ответ из банка по поводу кредита на два года с очень приемлемой ставкой в 0,1 процента пришёл через полчаса.

Артём Цветов, руководитель отдела продаж «Ниссан Лаки Моторс»: "Для каждого клиента мы делаем индивидуальные и максимально интересные предложения. У нас в наличии большой склад автомобилей, на каждый из них есть ПТС, и до 31 мая у нас действует максимальная выгода до 500 тысяч рублей".

Так что и дальше надо прислушиваться к советам друзей, уверен Василий, вот результат - теперь в семье новое авто, отпуск близко, так что осталось только собрать чемоданы.

 

Максим Пеккер

Метки: в Перми, Реклама

Опубликовано: 24.05.2019 в 14:09 в рубрике - Вести Пермь

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