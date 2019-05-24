В Пермском аэропорту возобновились концерты в зале ожидания
В Пермском аэропорту возобновились концерты в зале ожидания. Теперь здесь не только играют на белом рояле, но и поют. В этот раз исполнили Петра Чайковского.
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В Пермском аэропорту возобновились концерты в зале ожидания. Теперь здесь не только играют на белом рояле, но и поют. В этот раз исполнили Петра Чайковского.
|24.05.2019 в 12:08
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