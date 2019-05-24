Глава Перми встретился с жителями Свердловского района

В школе № 42 состоялся личный прием главы Перми жителей Свердловского района. Главной темой стал дорожный ремонт. Где и когда поменяют асфальт?

1-я Красноармейская улица – одна из первых в списке на обновление. Дорога небольшая, но трафик здесь, как на Компросе. Мнение водителей о качестве покрытия даже без наводящих вопросов очевидно. На улице Сергея Суханова дорожные рабочие уже сняли верхний слой асфальта. 1-ю Красноармейскую на участке от Сибирской до Комсомольского проспекта тоже не оставили в стороне. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» не только улучшают дорожное покрытие, но и обращают внимание на тротуары, озеленение и освещение.

О глобальных планах дорожного сезона в краевой столице жителям Свердловского района рассказал глава города Дмитрий Самойлов во время своего традиционного приема. Раннее глава города дал поручение отремонтировать 1-ю Красноармейскую улицу во время объезда с общественными инспекторами.

Глава прошелся по всем важным пунктам городской повестки, обозначил задачи и цели в целом по Перми и конкретно по району. Летом начнется капитальный ремонт 22-й школы, в планах новый корпус 93-й, более ста дворов ждет обновление, дорогам уделят внимание и в частном секторе на Бахаревке.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Прошлый и позапрошлый годы были репетицией начала дорожного ремонта. В этом году оно, конечно, создает определенные неудобства, но тем не менее, состояние улично-дорожной сети стало лучше".

После презентационной части поговорить с градоначальником можно было тет-а-тет и обратиться с вопросом, предложением к руководителям департаментов, предприятий и ведомств, а также представителям районной власти.