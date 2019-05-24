Приволжский федеральный округ налаживает сотрудничество с Китаем

В Чебоксарах пермская делегация приняла участие в третьем заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству: Приволжского федерального округа и Верхнего и Среднего течения реки Янцзы Китайской народной республики. Встреча прошла под сопредседательством полпреда российского президента Игоря Комарова и члена Госсовета КНР Ван Юна.

Ван Юн, член Госсовета КНР: "Активизируются культурно-гуманитарные связи между двумя регионами, на данный момент 32 вуза из китайской стороны и 50 вузов с российской стороны уже включились в ассоциацию вузов".

С докладом на Совете выступил глава Прикамья Максим Решетников. Он рассказал о сотрудничестве края с Китаем. Сейчас региональные компании выстраивают экспортно-импортные отношения, стремятся к увеличению товарооборота. Взаимный интерес подтверждает и недавний визит делегации из Поднебесной в Пермь, когда иностранные партнёры оценили перспективы инвестиционной площадки на заводе «Красный Октябрь» и подтвердили готовность к развитию научно-образовательного сотрудничества.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Мы набрали хороший темп, сложились рабочие контакты за эти пять лет, и сейчас эти контакты наша задача только наращивать. Видим огромный ресурс для экономического роста в ускорении нашего взаимодействия и контакта".