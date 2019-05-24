Экскурсия по городу Дягилева

В Перми прошла прогулка по местам, связанным с всемирно известным импресарио Сергеем Дягилевым. Экскурсию в честь того, кто в начале 20-го века прославил русский балет, организовал исторический парк "Россия - моя история".

Финальная точка прогулки-экскурсии – дом-музей Дягилева. Сейчас этот комплекс объединен с самым старейшим учебным заведением Пермского края – 11-й гимназией, гимназией Дягилева. Именно в этих стенах импресарио провел свои детство и юность.

Экскурсия длилась несколько часов. Участники посетили места, которые каким-либо образом связаны с семейством Дягилевых. Начали от завода Шпагина. Именно в этом здании находилось управление уездного воинского начальника, где недолгое время начальником являлся отец Дягилева. Уделили особое внимание Театру оперы и балета, ведь именно дед Дягилева внес первый взнос на строительство нового здания театра. Дальше вспомнили, что сельхозакадемия раньше была женской Мариинской гимназией, в те времена там проходило много культурных мероприятий, в том числе литературных вечеров, в которых принимал участие импресарио.

Несмотря на дождливую погоду, все прошло успешно, все зарядились положительными эмоциями.