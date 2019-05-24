Политеху выделят 50 миллионов
Депутаты Законодательного Собрания в первом чтении утвердили поправки в краевой бюджет и увеличили расходы для государственных программ "Спортивное Прикамье" и "Образование и молодежная политика". Дополнительные 69 миллионов рублей должны пойти на покупку школьных автобусов, 50 миллионов - на замену футбольного поля стадиона "Звезда" и строительство новых спортивных площадок, еще 50 миллионов выделяют Политехническому университету.
Елена Зырянова председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Пермского края: "Мы поддерживаем Национальный исследовательский университет, для того чтобы он принял участие в федеральной программе по попаданию в рейтинг лучших вузов страны".
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