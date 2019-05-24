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В Прикамье испортилась погода
В Прикамье испортилась погода. В регионе ожидаются дожди, сильные грозы и ветер. Температура воздуха днем составит +6…+11 градусов, ночью 0…+5. В северных районах может похолодать до -3-х. В МЧС рекомендуют быть осмотрительнее на улицах: не ходить рядом с электрическими столбами, деревьями, рекламными щитами. Автомобилистам стоит особенно тщательно соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Уходя из дома, желательно закрывать окна, балконные двери и выключать электроприборы.
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