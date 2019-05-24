Сельские территории смогут объединиться в муниципальные округа
На пленарном заседании в Законодательном Собрании Прикамья среди прочего депутаты приняли решение о регистрации в Пермском крае первых в России муниципальных округов. Их появление предусматривает федеральный закон, который вступил в силу с 1 мая. Если раньше округа появлялись исключительно вокруг городов и назывались городскими, то теперь возможность объединения получили и сельские территории.
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