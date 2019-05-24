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Экс-глава Чайковского пытался обжаловать приговор
В Пермском краевом суде бывший глава Чайковского городского поселения Алексей Третьяков пытался обжаловать приговор. В январе этого года чиновник был признан виновным в превышении должностных полномочий при передаче в собственность муниципальной квартиры несовершеннолетней родственнице и приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение двух лет после освобождения.
Сторона защиты Александра Третьякова настаивала на полной отмене приговора, якобы все действия, касающиеся муниципальной квартиры были инициированы местной жилищной комиссией, действия которой ввели в заблуждение Третьякова и тот, не имея повода для сомнений в компетентности коллег, подписал документы. Противоположенное мнение озвучил прокурор.
Пермский краевой суд оставил апелляцию без удовлетворения.
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«Вести Пермь» - вечерний выпуск 23.05.19
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