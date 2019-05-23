«Вести Пермь» - вечерний выпуск 23.05.19

Вечерний выпуск «Вести Пермь» - главные информационные итоги сегодняшнего дня в Прикамье. Основные темы:

- Скандал на всю страну. В гимназии №4 установили разные проходные баллы для мальчиков и девочек. Почему возникла дискриминация?

- Экскурсия по Дягилевским местам. Каким образомбывшее здание завода им. Шпагина связано с семьей знаменитого импресарио?

- Главная тема – дорожный ремонт. Глава Перми провел встречу с жителями Свердловского района.

- На белом рояле. В зале ожидания пермского аэропорта возобновили концерты.