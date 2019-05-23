Пермяки участвуют в национальном чемпионате «Молодые профессионалы»
В экспо-центре Казани проходит национальный чемпионат "Молодые профессионалы". Пермский край представляют сразу 10 человек. Вместе с ними с столице Татарстана работает наш корреспондент Лариса Стрельникова.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Полицейские просят откликнуться потерпевших
Прокуратура следит за своевременной оплатой труда
Пленарное заседание: работа получилась плодотворной
Большая книжная ярмарка: будет интересно всем
Пермь. Вести Спорт
На улице Пихтовая сгорел внедорожник
Пермского робота научили танцевать
К интерактивному телевидению подключилось 150 тысяч семей Прикамья
В Перми открывается Большая книжная ярмарка
Водитель такси устроил дрифт-заезд на Речном вокзале
Добавить комментарий: