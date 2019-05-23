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«Вести Пермь» - вечерний выпуск 23.05.19 →

Пермяки участвуют в национальном чемпионате «Молодые профессионалы»

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В экспо-центре Казани проходит национальный чемпионат "Молодые профессионалы". Пермский край представляют сразу 10 человек. Вместе с ними с столице Татарстана работает наш корреспондент Лариса Стрельникова. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 23.05.2019 в 18:32 в рубрике - Вести Пермь

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