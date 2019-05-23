Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Прокуратура следит за своевременной оплатой труда

Полицейские просят откликнуться потерпевших

смотреть видео

подозреваемый

Пермские полицейские из управления уголовного розыска просят откликнуться людей, пострадавших от действий двух мужчин. Оба уроженцы Молдавии, но длительное время проживают в России. В поле зрения правоохранителей они попали после нападения на пожилую женщину.

В ноябре прошлого года в самом центре Перми злоумышленники вырвали из рук 82-летней пенсионерки сумку, в которой находилось два с половиной миллиона рублей. Подозреваемых задержали в феврале 2019 года. Одного из них поймали в городе Екатеринбург, второго - в Московской области. При обыске в арендованных злоумышленниками квартирах полицейские обнаружили две с половиной тысячи долларов США. Задержанные были доставлены в г. Пермь и заключены под стражу. Следствие по делу в настоящий момент продолжается.

подозреваемый

Оперативники предполагают, что задержанные мужчины могут быть причастны к аналогичным преступлениям. Всех, кто пострадал от действий этих граждан, просят позвонить по телефонам: 246-82-80, 246-87-65.

Метки: в Перми, Преступления, Деньги

Опубликовано: 23.05.2019 в 17:55 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Прокуратура следит за своевременной оплатой труда

Пленарное заседание: работа получилась плодотворной

Большая книжная ярмарка: будет интересно всем

Пермь. Вести Спорт

На улице Пихтовая сгорел внедорожник

Пермского робота научили танцевать

К интерактивному телевидению подключилось 150 тысяч семей Прикамья

В Перми открывается Большая книжная ярмарка

Водитель такси устроил дрифт-заезд на Речном вокзале

В ГИБДД прокомментировали ДТП с 7 поврежденными авто


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Прокуратура следит за своевременной оплатой труда

Обратите внимание

в Перми

Полицейские просят откликнуться потерпевших

Злоумышленники вырвали из рук 82-летней пенсионерки сумку с 2,5 млн рублей. Мужчины могут быть причастны к аналогичным преступлениям.
23.05.2019 в 17:55

Метки: в Перми, Преступления, Деньги

Скорая помощь: за май в Перми и Краснокамске из окон выпали 6 детей

Возраст детей — от года до семи лет
23.05.2019 в 17:51

Метки: в Перми, в Пермском крае, Происшествия, Общество

Прокуратура следит за своевременной оплатой труда

Только в текущем году по материалам прокурорских проверок возбуждено 27 уголовных дел по фактам невыплаты зарплаты.
23.05.2019 в 17:30

Метки: в Перми, в Пермском крае

В Перми запустят «цифровых» воздушных змеев

Флешмоб связан с переходом на цифровое телевещание и отключением аналоговой трансляции федеральных каналов.
23.05.2019 в 17:06

Метки: в Перми, Общество

Пленарное заседание: работа получилась плодотворной

Среди рассмотренных депутатами Заксобрания вопросов есть ряд принципиальных нововведений.
23.05.2019 в 17:05

Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть

В России

Научные нивы студентов-аграриев

В Пермском аграрно-технологическом университете им. академика Д.Н. Прянишникова прошло награждение всероссийского конкурса.
23.05.2019 в 08:35

Метки: в Перми, В России, Образование

На «Сибур-Химпром» будут производить экологичный и прочный пластификатор

Инвестиции в проект составили почти 7 млрд рублей. Для России это очередной проект по импортозамещению в нефтехимической отрасли.
22.05.2019 в 09:46

Метки: в Пермском крае, В России, Экономика

Изюминка Дягилевского фестиваля-2019 - «очень много Теодора Курентзиса»

Открылся Дягилевский фестиваль - 2019. На ближайшие 11 дней город превратится в одну большую концертную площадку, настоящее место силы.
21.05.2019 в 17:23

Метки: в Перми, Культура, В России

В Перми задержан подросток из Курганской области, задушивший дедушку

Убийство юноша совершил 1 мая, после чего ударился в бега
21.05.2019 в 15:57

Метки: В России, в Перми, Преступления

Пермский край с рабочим визитом посетит Дмитрий Козак

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак проведет ряд совещаний в Перми и Березниках.
21.05.2019 в 13:03

Метки: В России, в Перми, Власть

Лента новостей RSS каналы

Полицейские просят откликнуться потерпевшихПолицейские просят откликнуться потерпевших

Скорая помощь: за май в Перми и Краснокамске из окон выпали 6 детейСкорая помощь: за май в Перми и Краснокамске из окон выпали 6 детей

Прокуратура следит за своевременной оплатой трудаПрокуратура следит за своевременной оплатой труда

В Перми запустят «цифровых» воздушных змеевВ Перми запустят «цифровых» воздушных змеев

Пленарное заседание: работа получилась плодотворнойПленарное заседание: работа получилась плодотворной

Алёшеньку вернули в МолёбкуАлёшеньку вернули в Молёбку

Большая книжная ярмарка: будет интересно всемБольшая книжная ярмарка: будет интересно всем

Энтузиастов радиодела объединил «Парк 59»Энтузиастов радиодела объединил «Парк 59»

Пермь. Вести СпортПермь. Вести Спорт

На улице Пихтовая сгорел внедорожникНа улице Пихтовая сгорел внедорожник

В Прикамье двух молодых людей будут судить за секс с несовершеннолетнимиВ Прикамье двух молодых людей будут судить за секс с несовершеннолетними

Пермского робота научили танцеватьПермского робота научили танцевать

К интерактивному телевидению подключилось 150 тысяч семей ПрикамьяК интерактивному телевидению подключилось 150 тысяч семей Прикамья

В Перми открывается Большая книжная ярмаркаВ Перми открывается Большая книжная ярмарка

Директор пермской гимназии №4 объяснила завышение баллов для девочекДиректор пермской гимназии №4 объяснила завышение баллов для девочек

Водитель такси устроил дрифт-заезд на Речном вокзалеВодитель такси устроил дрифт-заезд на Речном вокзале

В выходные в Перми перекроют движение по Комсомольскому проспектуВ выходные в Перми перекроют движение по Комсомольскому проспекту

В ГИБДД прокомментировали ДТП с 7 поврежденными автоВ ГИБДД прокомментировали ДТП с 7 поврежденными авто

Курс на укрупнение муниципальных образований будет продолженКурс на укрупнение муниципальных образований будет продолжен

Имя ей «АК59»: В крае создают молодежную хоккейную командуИмя ей «АК59»: В крае создают молодежную хоккейную команду

Будет ли продлена дачная амнистия?Будет ли продлена дачная амнистия?

В Центре безопасности дорожного движения хранят записи с 350 видеокамерВ Центре безопасности дорожного движения хранят записи с 350 видеокамер

В Прикамье будут развивать охотничьи хозяйстваВ Прикамье будут развивать охотничьи хозяйства

Последний звонок прозвенел для 15 тысяч старшеклассников ПермиПоследний звонок прозвенел для 15 тысяч старшеклассников Перми

24 и 25 мая жителей Перми приглашают на ярмарки24 и 25 мая жителей Перми приглашают на ярмарки

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную