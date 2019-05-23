Полицейские просят откликнуться потерпевших

Пермские полицейские из управления уголовного розыска просят откликнуться людей, пострадавших от действий двух мужчин. Оба уроженцы Молдавии, но длительное время проживают в России. В поле зрения правоохранителей они попали после нападения на пожилую женщину.

В ноябре прошлого года в самом центре Перми злоумышленники вырвали из рук 82-летней пенсионерки сумку, в которой находилось два с половиной миллиона рублей. Подозреваемых задержали в феврале 2019 года. Одного из них поймали в городе Екатеринбург, второго - в Московской области. При обыске в арендованных злоумышленниками квартирах полицейские обнаружили две с половиной тысячи долларов США. Задержанные были доставлены в г. Пермь и заключены под стражу. Следствие по делу в настоящий момент продолжается.

Оперативники предполагают, что задержанные мужчины могут быть причастны к аналогичным преступлениям. Всех, кто пострадал от действий этих граждан, просят позвонить по телефонам: 246-82-80, 246-87-65.