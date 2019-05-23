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← Пленарное заседание: работа получилась плодотворной

Прокуратура следит за своевременной оплатой труда

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прокуроры

Прокуратура Пермского края приняла участие в онлайн-форуме на тему защиты прав граждан на своевременную оплату труда. Он прошёл в формате видеоконференции между департаментами субъектов, входящих в Приволжский федеральный округ. Работники прокуратуры, Следственного комитета и власти обсуждали вопросы взаимодействия в данной сфере. Своевременную выплату зарплаты в краевой прокуратуре называют одним из приоритетных направлений надзора. Только в текущем году по материалам прокурорских проверок возбуждено 27 уголовных дел по фактам её невыплаты. 

 Роман Владимиров, начальник управления по надзору за следствием дознания и ОРД прокуратуры Пермского края: "Обращаю внимание, что мы главную цель видим не в привлечении виновных к уголовной ответственности, а в обеспечении выплаты заработной платы работникам. Благодаря принятым мерам удалось добиться определённых результатов. Только по уголовным делам. Которые находятся в производстве этом году, работникам была выплачена задолженность по заработной плате на сумму более 10 миллионов рублей. Таким образом более 200 работников получили законное вознаграждение за свой труд".

Метки: в Перми, в Пермском крае

Опубликовано: 23.05.2019 в 17:30 в рубрике - Вести Пермь

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