Пленарное заседание: работа получилась плодотворной
Депутаты Законодательного собрания Пермского края собрались на очередное пленарное заседание. Работа была плодотворной. В повестке дня порядка 40 вопросов. Среди них есть ряд принципиальных нововведений. С 1 мая вступил в силу федеральный закон, который подразумевает создание новых видов муниципальных образований - так называемые муниципальные округа. Пермский край первый, где такие округа появляются. Законопроектами предлагается создать на территории Прикамья Александровский, Берёзовский и Ординский муниципальные округа. Законопроекты вносятся в соответствии с решениями жителей муниципальных районов по результатам проведённых публичных слушаний.
Парламентарии внесли ряд поправок в текущие расходы региональной казны. Доходная часть увеличилась более чем на 100 млн рублей за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, а расходы увеличатся на 102, 3 млн рублей в 2019 году, на 56 млн рублей – в 2020 году и 2021 году.
Законопроект предполагает выделение 52 млн рублей в 2019 г., 56 млн рублей в 2020 г. и 54 млн рублей в 2021 г Пермскому государственному национальному политехническому университету, необходимые ему, как следует из пояснительной записки, для попадания в топ-1000 глобальных рейтингов университетов.
Дополнительные средства выделяются на покупку автотранспорта для образовательных учреждений.
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