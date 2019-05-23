Большая книжная ярмарка: будет интересно всем

В Перми открылась большая книжная ярмарка. На площади перед Театром-Театром ярмарка вместе с полюбившимся многим фестивалем "Компрос" будет проходить до воскресенья включительно.

При входе на ярмарку всех посетителей встречает станок Гутенберга. В ходе мастер-класса пермяков научат печатать по-старинке, а также расскажут об истории книг и книгопечатания.

Издательства со всей России привезли интересные книги для детей и взрослых, включая классику и произведения современных авторов. Частью ярмарки стал фестиваль детской прессы.

В рамках фестиваля "Компрос" в пятницу состоится поэтический слэм - 15 авторов сразятся в поэтическом поединке перед неподкупным жюри – публикой. В субботу ожидается встреча с писателем Леонидом Юзефовичем. Подробная программа мероприятий Большой книжной ярмарки.