Большая книжная ярмарка: будет интересно всем
В Перми открылась большая книжная ярмарка. На площади перед Театром-Театром ярмарка вместе с полюбившимся многим фестивалем "Компрос" будет проходить до воскресенья включительно.
При входе на ярмарку всех посетителей встречает станок Гутенберга. В ходе мастер-класса пермяков научат печатать по-старинке, а также расскажут об истории книг и книгопечатания.
Издательства со всей России привезли интересные книги для детей и взрослых, включая классику и произведения современных авторов. Частью ярмарки стал фестиваль детской прессы.
В рамках фестиваля "Компрос" в пятницу состоится поэтический слэм - 15 авторов сразятся в поэтическом поединке перед неподкупным жюри – публикой. В субботу ожидается встреча с писателем Леонидом Юзефовичем. Подробная программа мероприятий Большой книжной ярмарки.
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