Пермь. Вести Спорт

«Пермские медведи» поборются за 7-8 места в плей- офф российской Суперлиги. После домашней победы над краснодарским СКИФом, развить успех у пермяков не получилось. Ответную и решающую встречу в Краснодаре уступили -30:26 и 27:20. Соперником в битве за место в 8-ке станет «СГАУ-Саратов». Дата матчей уточняется.

11 медалей на континентальных стартах по пара-армрестлингу завоевали представители Пермского края на Чемпионате и Первенстве Европы в Греции. По две медали высшей пробы в своих категориях взяли Сергей Вяткин, Надежа Вненковская и Анастасия Гордеева. В призёрах: Ксения Осипова Алексей Казанцев, Дмитрий Окулов, а также ветераны Александр Поздняков и Елизавета Половникова. Сборная России стала первой в общем женском зачёте, второй - в мужском. Впереди у наших спортсменов- Чемпионат мира в Румынии в октябре.

Сборная Пермского края стала победителем «Туриады-2019», слёта спортивно-туристских лагерей Приволжского федерального округа в Саратовской области. Лидером общего зачёта прикамцы становятся второй год подряд. Личные и командные победы одержаны во всех 4 видах программы: познавательному, водному и пешеходному туризму - в зачётах дистанции и маршруты.

Два пермских тяжелоатлета стали победителями чемпионата Приволжского федерального округа. Старты прошли на помостах пермского спорткомплекса "Прикамье". Соревновались 150 сильнейших атлетов из 13 регионов. Денис Молодцов- в сверхтяжёлом дивизионе- свыше 109 кг показал результат 162 кг в рывке и 205 в толчке, и подтвердил прошлогодний титул чемпиона Приволжья. Представитель пермской спортшколы олимпийского резерва «Темп» Сергей Пьянков стал лучшим в категории 55 кг.

Анастасия Штефан из Чусового не удержала подход на 102 кг, который выводил её на 1 место, и завоевала бронзу в категории 59 кг (её результат 78 в рывке и 95 кг в толчке). По новым правилам федерации России путёвки на главный старт года получают обладатели 18 лучших результатов. Их оргкомитет назовёт позднее. Отборочный турнир пропустил ведущий прикамский тяжелоатлет, действующий чемпион мира Артём Окулов. Спортсмен из Краснокамска восстанавливается после плановой операции, сделанной в апреле.