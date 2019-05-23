На улице Пихтовая сгорел внедорожник

В Перми на улице Пихтовая в микрорайоне Владимирский сгорел отечественный внедорожник "Нива". ЧП произошло на проезжей части в кармане автобусной остановки. Очевидно, водитель заехал туда, как только заметил возгорание. В соцсетях очевидцы пишут, что машина загорелась на ходу, в 200 метрах от автомобильной газозаправочной станции. Они же пишут, что водитель госпитализирован. Эту информацию не подтверждают в МЧС, по их данным, на момент возгорания в салоне никого не было. Возможно, пострадавший получил травмы, пытаясь самостоятельно потушить машину. Причина возгорания устанавливается и официально пока не названа. У свидетелей нет сомнений в том, что воспламенился газовый баллон - машина была оснащена газобаллонным оборудованием.