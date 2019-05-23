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Пермского робота научили танцевать
Одного из пермских роботов научили не только говорить, но и танцевать. Машина отныне умеет улавливать музыку, ее ритм и совершать определенные телодвижения.
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