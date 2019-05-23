К интерактивному телевидению подключилось 150 тысяч семей Прикамья

К интерактивному телевидению подключились уже 150 тысяч семей Пермского края. Такие данные озвучили в компании "Ростелеком". Технологию просмотра здесь продолжают развивать, и теперь она доступна в любом мобильном устройстве. Как это работает?

Теперь опоздать к началу любимой передачи просто невозможно, при желании любой эфир всегда можно перемотать назад и смотреть с самого интересного места.

Следующий шаг телевизионной эволюции - приложение Wink. Все плюсы интерактивного телевидения теперь доступны на любом электронном устройстве: компьютер, ноутбук, планшет и даже обычный смартфон. Кому что привычней.

Сервис Wink можно установить на пять устройств одновременно. С одним аккаунтом начинаешь смотреть фильм на телевизоре, продолжаешь на телефоне.

Самое главное - есть из чего выбирать. Здесь и бесчисленное количество каналов, и дополнительный контент. Достаточно один раз приобрести фильм или сериал в приложении, доступ к нему появляется на всех устройствах, что есть в семье. Более того, при желании видео можно скачать, а после смотреть без доступа в интернет.

Наталья Мухина, пресс-секретарь Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "Можно весь контент интерактивного телевидения «Ростелекома» смотреть в этом приложении. Вы не привязаны к дому, вы можете находиться на даче, в очереди, ехать в транспорте, в кафе и смотреть телевидение, а также фильмы и сериалы. В мобильном приложении Wink свыше 200 телеканалов, более 3 тысяч фильмов и сериалов, причем это и последние киноновинки, которые только вышли в кинотеатре".

Пока же человеческая мысль не стоит на месте, так и возможности мобильного приложения будут только расти. Телевизионный вечер скучным не будет уже никогда.