В Перми открывается Большая книжная ярмарка

В Перми на площади перед Театром-Театром открывается Большая книжная ярмарка. Она будет проходить до воскресенья включительно.

В течение 4 дней свои книги представят 60 издательств со всей страны. На ярмарке будут представлены гуманитарная и образовательная литература, современная литература на русском языке, книги по истории России и русской революции, деловая литература, литература для детей и юношества, «Литературная Пермь» - книги о Перми и Пермском крае, книги авторов, связанных с Пермским краем.

На той же площадке стартует известный многим литературный Фестиваль "Компрос". Так что гостей эспланады ждет не книжный развал, а яркое событие со множеством интересных мероприятий.