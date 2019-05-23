Водитель такси устроил дрифт-заезд на Речном вокзале
Новая дорожная история в пермском сегменте сети интернет. Белая машина, устроившая дрифт-заезд на кольце у Речного вокзала в Перми, является скорее всего такси, так как на борту размещены логотипы крупнейшего в краевой столице агрегатора частных пассажирских перевозок. Кому демонстрирует водитель свое сомнительное искусство вождения, неизвестно. Остается надеяться, что пассажиров в салоне во время этих выкрутасов не было.
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