Водитель такси устроил дрифт-заезд на Речном вокзале

Новая дорожная история в пермском сегменте сети интернет. Белая машина, устроившая дрифт-заезд на кольце у Речного вокзала в Перми, является скорее всего такси, так как на борту размещены логотипы крупнейшего в краевой столице агрегатора частных пассажирских перевозок. Кому демонстрирует водитель свое сомнительное искусство вождения, неизвестно. Остается надеяться, что пассажиров в салоне во время этих выкрутасов не было.