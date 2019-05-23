В ГИБДД прокомментировали ДТП с 7 поврежденными авто

В ГИБДД подготовили официальный комментарий в связи со вчерашним ДТП в пермском микрорайоне Нагорный. Дорожные полицейские ночью погнались за нарушителем, который отказался остановиться по требованию инспектора. В итоге лихач не справился с управлением и перевернулся. Как сейчас уже официально известно, водитель повредил 7 машин. От медицинского освидетельствования он отказался. И вот, что сообщают полицейские о водительской биографии ночного гонщика.

Татьяна Каюмова, инспектор пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по г. Перми: "Как выяснилось, 30-летний мужчина не имел прав управления транспортным средством. Ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за грубое нарушение правил дорожного движения - такие как управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В апреле 2019 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ".