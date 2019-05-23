Курс на укрупнение муниципальных образований будет продолжен

Депутаты Законодательного собрания Пермского края сегодня собрались на очередное пленарное заседание. Ранее анонсировалось, что парламентарии намерены внести ряд важных поправок в список бюджетных трат на социальную и дорожную сферы, также в Пермском крае продолжится процесс укрупнения территорий. Подробности выяснял Сергей Овчинников.