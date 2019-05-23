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Имя ей «АК59»: В крае создают молодежную хоккейную команду

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хоккей

В Прикамье будет создана команда "АК-59" для участия в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги. Об этом заявили на специальной пресс-конференции. Отбор спортсменов уже начался.

Это не просто тренировка. Каждый, вышедший сегодня на лед, старается, чтобы его заметили. Лучшие финты - скорость, ловкость и, конечно, умение играть в команде. На кону возможность стать частью молодежной сборной Пермского края.

Претендентов - больше 60 спортсменов от 16 до 20 лет - все родом из Пермского края. В основной состав пройдут 28 лучших. Отбором ежедневно занимается главный тренер «молодежки» - на должность назначен Сергей Сюрдяев.

Сергей Сюрдяев, главный тренер молодежной команды Пермского края: "Мы хотим, чтобы наша молодежь Прикамья видела молодежную команду своей целью,  желали попасть в эту команду".

Тренировочная площадка «молодежки» - ледовый дворец Сухарева. Команда будет работать на базе Академии игровых видов спорта - отсюда и название - «АК59» - его сегодня озвучили на пресс-конференции. Стал известен и бюджет на этот год - 37 млн рублей.

Иван Белкин, директор Академии игровых видов спорта Пермского края: "То, что касается выездов на соревнования - все затраты берет на себя академия, кроме того, все ребята будут на контрактах и будут получать зарплату".

Именно эти ребята будут дальше создавать историю пермского хоккея, которому в прошлом году исполнилось 70 лет. Точкой отсчета считается матч, прошедший на стадионе «Динамо» в декабре 1947 года.

Алексей Чикунов, Президент Федерации хоккея Пермского края: "Мы подали заявку на включение молодежной команды Пермского края в Национальную молодежную хоккейную лигу НМХЛ. И недавно представителями Федерации хоккея России эта заявка была одобрена".

Впереди серьезная работа - в конце июля будет сформирован окончательный состав АК59, затем 2 месяца тренировок и начало чемпионата. Главная цель - за 5 лет войти в ТОП-6 команд России. Цель амбициозная, но вполне достижимая. В регионе есть все для этого – необходимая инфраструктура и опыт.

Показать свои способности на пермском льду теперь предстоит не только местным молодым игрокам, но и мэтрам молодежного хоккея. В августе в «Молоте» пройдет турнир четырех наций. В состязании примут участие сборные России, Швеции, Финляндии и Чехии.

 

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 23.05.2019 в 12:05 в рубрике - Вести Пермь

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