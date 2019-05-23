Будет ли продлена дачная амнистия?
В кадастровой палате Пермского края прошла телефонная линия для всех владельцев приусадебных участков. В первую очередь, здесь обсудили изменения, которые привнес новый закон. Отныне он исключает такое понятие, как дачник. Теперь есть только садоводы и огородники. Огородникам разрешается возвести на земле лишь технические объекты: теплицу, колодец или туалет. Садоводам же, если они объединились в товарищества, можно построить дом и даже прописаться в нем. Все взносы - исключительно по безналичному расчету.
Большинство звонивших на горячую линию интересовал вопрос: будет ли продлена дачная амнистия - упрощенный порядок оформления недвижимости и приусадебных участков. Она закончилась 1 марта, однако сейчас есть информация, что ее все-таки могут возобновить. Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме.
Лариса Трефилова, начальник отдела обеспечения ведения единого государственного реестра недвижимости филиала Федеральной кадастровой палаты по Пермскому краю: "Мы дождёмся официального опубликования, внесения изменений в закон, и будем общаться с гражданами, проводить разъяснительную работу".
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