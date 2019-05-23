В Центре безопасности дорожного движения хранят записи с 350 видеокамер

В Перми подвели итоги первых двух месяцев работы Центра безопасности дорожного движения. Отныне сюда стекается изображение со всего Прикамья.

О приходе гостей в Пермском центре безопасности дорожного движения всегда знают заранее. Вот и на этот раз депутатов Законодательного собрания уличные камеры заметили еще на подходе. Впрочем, у Владислава Старикова сегодня другая задача - с помощью системы видеонаблюдения следить за состоянием прикамских дорог.

Владислав Стариков, начальник отдела ЦДС: "Система очень помогает в работе, диспетчер видит сразу, где какие проблемы".

Центр открылся в Перми всего пару месяцев назад, сегодня сюда стекается изображение со всего региона. Здесь знают обо всех нарушениях ПДД, зафиксированных на видео. Здесь же хранятся записи с 350 камер, установленных в муниципалитетах Прикамья.

Только в Перми в местах массового пребывания людей установлено 150 видеокамер. Выйти в центр и остаться незамеченным сейчас практически невозможно. Стоит только один раз попасть в объектив камеры, запись хранится в течение месяца.

Изначальная цель создания центра - собрать в одном месте всю доступную информацию со всех возможных источников. Это дает новые возможности для анализа. К примеру, благодаря интеллектуальной системе дорожные камеры уже могут автоматически определять марку автомобиля, даже не глядя на госномер. А электронные помощники сотрудников ГИБДД выписывают штрафы не только за превышение скорости.

Михаил Бобров, заместитель директора ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края»: "Нарушители - это вторично, первично все-таки создание комфортной среды, как транспортной системы, которая бы удобна жителям, перевозчикам, транспортным компаниям. Цели у всех разные, задачи разные, все это необходимо учесть при точной настройке и прогнозировании транспортной модели".

Для депутатов регионального парламента сегодня важно посмотреть, как развиваются интеллектуальные системы видеонаблюдения и на что тратятся средства регионального бюджета. В ближайшие несколько лет эти расходы значительно вырастут.

Виктор Плюснин, председатель комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края: "Учитывая, что количество транспорта постоянно растет, интенсивность движения постоянно растет, я считаю, то, что мы сегодня делаем, это крайне необходимо".

К 2024 году количество смертей на дорогах края необходимо снизить в два с половиной раза. А городские улицы должны стать значительно безопасней. Такова основная стратегия работы центра, следующий этап уже беспилотный транспорт.